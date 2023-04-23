الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل وسيدة بتهمة الإتجار بالهيروين في القاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية الإتجار بالمواد المخدرة في القاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

كانت البداية عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص وسيدة، مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمادة المخدرة بقصد الإتجار، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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