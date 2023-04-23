البرلمان العربى يدين اعتداء قوات الاحتلال على مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى

أدان البرلمان العربى، دخول قوات من الشرطة الإسرائيلية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك شرق القدس، مستنكرا التدخلات السافرة والمستمرة من قبل الشرطة وتخريبها المتعمد لما تقوم به دائرة الأوقاف الإسلامية من أعمال صيانة وترميم للمسجد الأقصى.



وأكد البرلمان العربى أن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغ 144 دونما وسيبقى إسلاميا خالصا "لا يقبل القسمة ولا الشراكة وأنه ملك خالص للمسلمين جميعا".

واعتبر البرلمان العربي أن مثل هذه الاعتداءات والممارسات الاستفزازية الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مصلى باب الرحمة والأماكن المقدسة سيؤدي إلى المواجهة من جديد وتصعيد للحرب الدينية على المقدسات في مدينة القدس.

وطالب البرلمان العربى، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها واتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الاعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة دون مراعاة لقدسيتها وضرورة التزام سلطات الاحتلال بالوضع الحالي في القدس وعدم جر المنطقة لحرب دينية لا تستطيع وقفها.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، قد اقتحمت، أمس، مصلى الرحمة فى المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، وخربت التمديدات الكهربائية، كما شن جيش الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين، وشدد حصاره فى الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اقتحام جبل أبورمان فى المدينة، حيث أطلقت خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدنى المغلف بالمطاط تجاه الشبان، واقتحمت مجموعات المستوطنين عددًا من المناطق بالضفة الغربية، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال فى رام الله والخليل، وأتلف مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال، محاصيل زراعية شرق بلدة يطا، فى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر إن مستوطنين أطلقوا ماشيتهم فى حقول المزارعين على مساحة تُقدر بـ5 دونمات فى تجمع الزويدين بمسافر يطا، ما أدى لإتلاف محاصيل زراعية تعود لعائلة الزويدين.