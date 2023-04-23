سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2023 وصرف العملات مقابل الجنيه
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – ثالث أيام عيد الفطر- مقابل الجنيه المصري، مع وقف التعاملات في كافة البنوك بعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل.
سعر الدولار اليوم الأحد
- سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
- في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك المشرق : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
أسعار صرف العملات مقابل الجنيه
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|30.8380 جنيه
|30.9357 جنيه
|يورو
|33.7059 جنيه
|33.8189 جنيه
|جنيه إسترلينى
|38.2453 جنيه
|38.3788 جنيه
|فرنك سويسرى
|34.2721 جنيه
|34.3845 جنيه
|100 ين يابانى
|22.8633 جنيه
|22.9374 جنيه
|ريال سعودى
|8.2222 جنيه
|8.2486 جنيه
|دينار كويتى
|100.5248 جنيه
|100.8993 جنيه
|درهم اماراتى
|8.3959 جنيه
|8.4248 جنيه
|اليوان الصينى
|4.4713 جنيه
|4.4864 جنيه
إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2023
وبدأت عطلة البنوك في عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر.