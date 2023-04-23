الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2023 وصرف العملات مقابل الجنيه

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – ثالث أيام عيد الفطر- مقابل الجنيه المصري، مع وقف التعاملات في كافة البنوك بعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل.

سعر الدولار اليوم الأحد

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
  • في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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  • سعر الدولار في ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى30.8380 جنيه 30.9357 جنيه
يورو33.7059 جنيه33.8189 جنيه
جنيه إسترلينى38.2453 جنيه38.3788 جنيه
فرنك سويسرى34.2721 جنيه34.3845 جنيه
100 ين يابانى22.8633 جنيه22.9374 جنيه
ريال سعودى8.2222 جنيه8.2486 جنيه
دينار كويتى100.5248 جنيه100.8993 جنيه
درهم اماراتى8.3959 جنيه8.4248 جنيه
اليوان الصينى4.4713 جنيه4.4864 جنيه

إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2023

وبدأت عطلة البنوك في عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر. 

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