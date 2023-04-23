سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 2023 وصرف العملات مقابل الجنيه

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد – ثالث أيام عيد الفطر- مقابل الجنيه المصري، مع وقف التعاملات في كافة البنوك بعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل.

سعر الدولار اليوم الأحد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك سايب: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك : 30.88 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني : 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري الدولي – مصر : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات مقابل الجنيه

العملة شراء بيع دولار أمريكى 30.8380 جنيه 30.9357 جنيه يورو 33.7059 جنيه 33.8189 جنيه جنيه إسترلينى 38.2453 جنيه 38.3788 جنيه فرنك سويسرى 34.2721 جنيه 34.3845 جنيه 100 ين يابانى 22.8633 جنيه 22.9374 جنيه ريال سعودى 8.2222 جنيه 8.2486 جنيه دينار كويتى 100.5248 جنيه 100.8993 جنيه درهم اماراتى 8.3959 جنيه 8.4248 جنيه اليوان الصينى 4.4713 جنيه 4.4864 جنيه

إجازة البنوك في عيد الفطر المبارك 2023

وبدأت عطلة البنوك في عيد الفطر المبارك بدءًا من يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الثلاثاء ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر.