رئيس "الحركة الوطنية" يشيد بتوجيهات رفع موازنة الحماية الاجتماعية للمواطنين

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والمتعلقة برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية لـ529.7 مليار وزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس حرص القيادة السياسية على التخفيف عن المواطنين.

وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن هذه التوجيهات تؤكد الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين؛ لتشمل مزيدًا من الأفراد في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تسببت فيها الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأضاف أن العالم يمر بمنعطف اقتصادي صعب يحتاج من كل الحكومات التحرك بوعي وحكمة ووضع الظروف الاجتماعية في الاعتبار واتخاذ حزمة اجراءات وقرارات تخفف أعباء المعيشة وتساهم في تضييق الفجوة ما بين دخول الأسر واحتياجاتها في ظل حالة غلاء عالمية، وانفلات في الأسعار لذا فان التحرك الحكومي المصري المدعوم بتوجيه رئاسي تحرك محمود يعكس بعد نظر الدولة ورعايتها لمواطنيها، وحمايتهم من تقلبات الأسواق العالمية والمحلية.

وأشار رئيس الحركة الوطنية المصرية في بيان له اليوم الأحد، قائلاً: إن الموجة التضخمية العالمية طالت أثارها كل بلدان العالم ووضعت اقتصاديات الأسر أمام تحدي صعب يستحيل معه ان يتحمله المواطن بمفردك لذا يصبح من حق المواطن علي حكومته أن تمد له يد العون وتوفر له المناخ الآمن للحياة الكريمة، واتخاذ خطوات فاعلة على الأرض تساهم في التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية واستهداف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.