الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء.
وقالت النائبة نيفين حمدي في تهنئتها، إن عيد تحرير سيناء هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض الفيروز كاملة، ورفع العلم المصري عليها، مؤكدة أن هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً للشعب المصري العظيم، ذكرى قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، والحفاظ على أرضه وعرضه وكرامته، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وطننا الحبيب.
وأضافت أن سيناء الحبيبة تشهد اليوم تنمية شاملة ومشروعات كبرى غير مسبوقة في تاريخها، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة الإرهاب وإحباط مخططات ومساعى قوى الشر والظلام  للنيل من أرضنا وعرضنا، لافتة إلى أن هذا النصر ‏العظيم، ما كان ليتحقق لولا رفض المصريين لتلك المخططات العدائية، ولولا إصرار وعزيمة الشعب والجيش معاً لتتحقق أعظم الانتصارات.
وأكدت أن هذه الذكرى ستظل يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم  جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.
ووجهت تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، كما وجهت تحية شكر وتقدير لكل أم وزوجة وأب وابن وطفل فقد بطل من أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب وطنه وعرضه وأرضه، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان.

الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النائبة نيفين حمدي تحرير سيناء حزب حماة الوطن بأسوان

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

إصابة شخص وتحطم سيارة بعد انهيار جزئي من عقار قديم بالإسكندرية

أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

"التموين" تحدد أسعار استلام القمح

التموين: لجان مختصة لاستلام الأقماح بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة