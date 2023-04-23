برلمانية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء

هنأت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن بأسوان، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء.

وقالت النائبة نيفين حمدي في تهنئتها، إن عيد تحرير سيناء هو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض الفيروز كاملة، ورفع العلم المصري عليها، مؤكدة أن هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً للشعب المصري العظيم، ذكرى قدم فيها أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، والحفاظ على أرضه وعرضه وكرامته، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وطننا الحبيب.

وأضافت أن سيناء الحبيبة تشهد اليوم تنمية شاملة ومشروعات كبرى غير مسبوقة في تاريخها، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة الإرهاب وإحباط مخططات ومساعى قوى الشر والظلام للنيل من أرضنا وعرضنا، لافتة إلى أن هذا النصر ‏العظيم، ما كان ليتحقق لولا رفض المصريين لتلك المخططات العدائية، ولولا إصرار وعزيمة الشعب والجيش معاً لتتحقق أعظم الانتصارات.

وأكدت أن هذه الذكرى ستظل يومًا فارقًا فى تاريخ الدولة المصرية خلال العصر الحديث، والذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة عام 1973، والتى استطاع فيها الجيش المصرى تحقيق الانتصار، ومن ثم جهود الدبلوماسية وسعيها للسلام الذي امتازت به مصر طوال تاريخها حتى تمت استعادة كل شبر من أرضنا.

ووجهت تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، كما وجهت تحية شكر وتقدير لكل أم وزوجة وأب وابن وطفل فقد بطل من أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب وطنه وعرضه وأرضه، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والرخاء والأمن والأمان.