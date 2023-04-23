الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رغم الأزمات العالمية.. أستاذ التمويل: مصر استطاعت تقديم دعم للمواطن والحفاظ على الاقتصاد

أزمة اقتصادية عالمية
أزمة اقتصادية عالمية

 قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إنه رغم الأزمة العالمية والأزمة التضخمية التي يعيشها العالم في الفترة الأخيرة نتيجة السياسات والحروب، ومن قبلها أزمة الوباء العالمي، لكن مصر نجحت في تنفيذ إجراءات حماية للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وأضاف هشام إبراهيم خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، أننا دخلنا في أزمة اقتصادية عالمية حقيقية على مدار ما يزيد علي عام، لافتاً إلى أنه كان لها انعكاسات على أسواق المال والطاقة وأسواق المعادن وأسواق الذهب، ويلقي كل هذا بظلاله على تكلفة معيشة المواطنين من ارتفاع في الأسعار وتدني الدخول وارتفاع معدلات الفقر، وهي معاناة لم تواجهها مصر وحدها بل كل دول العالم. 

وأكد أن مصر لديها خبرات في التعامل مع الأزمات، ولكنها تراعي البعد الاقتصادي في فترات الإصلاح، حيث تتحرك الحكومة المصرية في اتجاه التوازن من حيث الحفاظ على مؤشرات الاقتصاد ككل مثل معد النمو الاقتصادي وعجز الموازنة العامة، ونسبة الدين للناتج المحلي، وفي نفس الوقت كيفية إعانة الدولة للمواطن حتى يجتاز هذه الفترة الصعبة، حيث إن نقل المزيد من الأعباء على المواطنين لا يكون له آثار سلبية اجتماعية فقط وإنما آثار سلبية اقتصادية.

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