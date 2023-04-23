شيوخ مصر وتكبيرات العيد في مختلف أنحاء العالم (فيديو)

عرضت قناة "الناس"، مقاطع فيديو بأصوات مشايخ مصر من تكبيرات العيد في مختلف أنحاء العالم.

وجاءت تكبيرات العيد، بأصوات مشايخ مصر من الأرجنتين وكولومبيا وألمانيا وكندا والأوروجواي وبلجيكا.

ونقلت قناة "الناس"، على مدار شهر رمضان الكريم، شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية من المبتعثين من القراء والأئمة إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، انطلق الأئمة المصريين إلى مختلف دول العالم ليقيموا الصلاة، حيث هناك ثقة عالمية في العلماء والمشايخ المصريين.

وانطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها، حيث تميزت هذه القناة بالتنوع في المحتوى المقدم.