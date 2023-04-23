" مرحبا يا عيد".. ابتهال بصوت الشيخ محمد الصعيدى (فيديو)

الأحد 23/أبريل/2023 - 07:02 م 4/23/2023 7:02:00 PM

عرضت "قناة الناس"، ابتهالا بصوت الشيخ محمد الصعيدي بعنوان "مرحبا يا عيد".

وردد المبتهل الشيخ محمد الصعيدي "الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله"، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كلمات ابتهال "مرحبا يا عيد"

العيد جاء فمرحبا يا عيد

وضياك فجرا للحياة جديد

فيك الفقير ينال كل مودة وابن السبيل مقرب وسعيد

زور اليتيم وخففوا آلامه.. راع اليتيم مقرب مسعود

وصلوا ذوي الأرحام واعفوا واصفحوا إن الإخاء فريضة وعهود

طوبا لمن صام.. وطاب نفسه

إن الصيام لفي الحساب شهيد

هي سنة هادي البشير وهديه في عيدنا فنعم العيد