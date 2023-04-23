الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

" مرحبا يا عيد".. ابتهال بصوت الشيخ محمد الصعيدى (فيديو)

الشيخ محمد الصعيدي
الشيخ محمد الصعيدي

عرضت "قناة الناس"، ابتهالا بصوت الشيخ محمد الصعيدي بعنوان "مرحبا يا عيد".

وردد المبتهل الشيخ محمد الصعيدي "الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. لا إله إلا الله"، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

كلمات ابتهال "مرحبا يا عيد"

العيد جاء فمرحبا يا عيد

وضياك فجرا للحياة جديد

فيك الفقير ينال كل مودة وابن السبيل مقرب وسعيد

زور اليتيم وخففوا آلامه.. راع اليتيم مقرب مسعود 

وصلوا ذوي الأرحام واعفوا واصفحوا إن الإخاء فريضة وعهود

طوبا لمن صام.. وطاب نفسه

إن الصيام لفي الحساب شهيد

هي سنة هادي البشير وهديه في عيدنا فنعم العيد

 

 

قناة الناس الشيخ محمد الصعيدي مرحبا يا عيد عيد الفطر المبارك

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

إصابة شخص وتحطم سيارة بعد انهيار جزئي من عقار قديم بالإسكندرية

"التموين" تحدد أسعار استلام القمح

أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

التموين: لجان مختصة لاستلام الأقماح بالمحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة