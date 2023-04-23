رامى جمال يطرح أغنيته الجديدة "لحظة بعادك" (فيديو)

طرح النجم رامي جمال، أغنيته الجديدة "لحظة بعادك"، وذلك عبر قناته بموقع "يوتيوب" للفيديوهات.

الأغنية من كلمات حسام سعيد وألحان محمود أنور والتوزيع محمد مجدي، فيديو: أحمد بدر، الإنتاج: RG Music production، التوزيع الرقمي: ArpuPlus.

يذكر أن النجم رامي جمال احتفل مؤخرًا بمرور 20 عاما على صداقته بالنجم تامر عاشور، ونشر صورتين تجمعاه بتامر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "20 سنة عشرة.. 20 سنة حلمنا فيهم بحاجات ومن كرم ربنا علينا حققنا جزء منها 20 سنة أخوات وأصدقاء".

وتابع: "ربنا يكرمنا وننجح أكتر ونحقق أكتر شعور ممتع لما ندخل كلية واحدة زمان ويبقي اللي بينا حلم واحد والزمن مغيرناش، لا أقولكم غيرنا شعرنا راح بس وراكم وراكم في الأحزان والرومانسية".