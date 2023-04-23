الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

جثة
جثة

أمرت نيابة إطسا، باستعجال تحريات المباحث الخاصة بواقعة قتل الطفل توفيق ممدوح توفيق، 12 سنة، سائق توك توك بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز إطسا، عثرت على جثة الطفل في جوال ببحر أبو النور، بعد الإبلاغ باختفاء بثلاثة أيام، وقد أثبتت التحريات وتفريغ الكاميرات أن آخر شخص استقل التوك توك كان "هاني. أ. ج" من قرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وبعد التنسيق بين وحدتي مباحث إطسا والفيوم، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تم إلقاء القبض على الجاني، وتم تقديمه إلى النيابة المختصة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز إطسا بمحافظة الفيوم، يفيد باختفاء صبي في العقد الثاني من عمره، بعد أن خرج للعمل على توكتوك لمساعدة أسرته، منذ  ثلاثة أيام، وبعد تكثيف البحث عنه عثر عليه جثة هامدة، واختفاء التوكتوك، ما يؤكد أن سرقة التوكتوك وراء الجريمة، خاصة أن الطفل الضحية وأسرته ليس لهم عداء مع أحد من أهل القرية أو القرى المجاورة.

وحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وتم العرض على النيابة المختصة ومناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن ساعة وأسباب الوفاة.

كما تم طلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتولت التحقيق.

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

250 جنيهًا دعمًا إضافيًا على بطاقات التموين لبعض الفئات

محافظ كفر الشيخ يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء

«مركب وحنطور».. فسحة أهالي الإسكندرية للاحتفال بعيد الفطر (صور)

إصابة 16 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

وكيل "صحة الغربية" يحيل مدير مستشفى كفر الزيات العام للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

خمس مشاهد تجعلنى أرفض الديمقراطية

علي سعدة

ماض نتمنى عودته

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يعقد مناقشة خاصة حول إخلاء بؤرة استيطانية فى الخان الأحمر

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة