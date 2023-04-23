أول قرار ضد المتهم بقتل سائق "توك توك" فى الفيوم

أمرت نيابة إطسا، باستعجال تحريات المباحث الخاصة بواقعة قتل الطفل توفيق ممدوح توفيق، 12 سنة، سائق توك توك بقرية الجعافرة التابعة لمركز إطسا، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز إطسا، عثرت على جثة الطفل في جوال ببحر أبو النور، بعد الإبلاغ باختفاء بثلاثة أيام، وقد أثبتت التحريات وتفريغ الكاميرات أن آخر شخص استقل التوك توك كان "هاني. أ. ج" من قرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وبعد التنسيق بين وحدتي مباحث إطسا والفيوم، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، تم إلقاء القبض على الجاني، وتم تقديمه إلى النيابة المختصة.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقي إخطارا من مأمور مركز إطسا بمحافظة الفيوم، يفيد باختفاء صبي في العقد الثاني من عمره، بعد أن خرج للعمل على توكتوك لمساعدة أسرته، منذ ثلاثة أيام، وبعد تكثيف البحث عنه عثر عليه جثة هامدة، واختفاء التوكتوك، ما يؤكد أن سرقة التوكتوك وراء الجريمة، خاصة أن الطفل الضحية وأسرته ليس لهم عداء مع أحد من أهل القرية أو القرى المجاورة.

وحرر المحضر اللازم بمركز شرطة إطسا، وتم العرض على النيابة المختصة ومناظرة الطب الشرعي، وإعداد تقرير مفصل عن ساعة وأسباب الوفاة.

كما تم طلب تحريات إدارة البحث الجنائي، وسرعة كشف غموض الحادث وضبط الجناة، وتولت التحقيق.