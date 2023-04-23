الأحد 23 أبريل 2023
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سياسي

رئيس "دفاع النواب": الرئيس السيسى غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال

النائب اللواء أ.ح
النائب اللواء أ.ح . أحمد العوضي

هنأ النائب اللواء أ.ح . أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم وقادة وضباط وصف وجنود القوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء الغالية وعودتها إلى حضن الوطن الحبيب‎.‎

وقال اللواء أحمد العوضي، في تهنئته، إن عيد تحرير سيناء سيظل دوما يوما لا ينسى في تاريخ مصر وأن هذا اليوم العظيم، سيظل رمزا ودليلا على البطولات والتضحيات العظيمة التي قدمها ويقدمها أبطال الجيش المصري العظيم من أجل رفعة الوطن وحريته وكرامته واستقلاله.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، قائلا إن سيناء الحبيبة شهدت على مدار الـ9 سنوات الماضية العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة، والتي تعتبر بمثابة عبور جديد لأرض الفيروز، بغرض التنمية الشاملة، مؤكداً أن الرئيس السيسي غير وجه الحياة فى سيناء بعد عقود من الإهمال والتهميش، وبعض القضاء على الإرهاب الأسود.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن رجال القوات المسلحة المصرية، أبطال العزة والكرامة كتبوا بدمائهم الطاهرة الغالية أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية، هؤلاء وضعوا الولاء والانتماء للوطن فى أعلى المراتب، وجعلوه أغلى من الحياه فاستحقوا من وطنهم أن نخلد ذكراهم ونذكرهم في كل وقت بفخر وإعزاز، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.

ووجه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة المصرية.. حمى الله مصر وشعبها وقائدها ووقاها من كل سوء وشر.. وتحيا مصر دائماً وأبدًا.

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