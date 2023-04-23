هداف الزمالك أول صفقات بيراميدز والإعلان الرسمى نهاية الموسم (خاص)

كشف مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه، هداف الزمالك، عن حقيقة حصول نادي بيراميدز على توقيع المهاجم، استعدادًا للميركاتو الصيفي المقبل 2023.

في ظل تجاهل الزمالك.. يوسف نبيه يوجه صفعة قوية لمسئوليه

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ« الدستور »: الفترة الماضية شهدت جلسات مكثفة مع المهاجم من جانب مسئولي بيراميدز".

وأضاف: "تمت ترجمة هذه الجلسات إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، قام اللاعب من خلالها بالتوقيع على عقود انتقاله رسميًا للفريق السماوي الموسم المقبل".

وتابع المصدر: "لوائح وقوانين الفيفا تمنح اللاعب ذلك، فمن حقه أن يبحث عن تأمين مستقبله، في ظل الأجواء التي يمر به نادي الزمالك حاليًا، من عدم استقرار فني وإداري".

وأردف: "هناك عوامل أخرى دفعت يوسف للقيام بذلك، تمثلت في جدية مسئولي بيراميدز وهو ما شعر به المهاجم عكس الزمالك، تجاهل تمامًا وعدم اهتمام".

وتساءل المصدر: "ما هو المطلوب من المهاجم مع هذه الظروف الصعبة، أن يتمسك بنادٍ لا يرغب أحد بداخله في استمراره؟.

وعن موعد إعلان نادي بيراميدز، الحصول على توقيع المهاجم، أوضح المصدر: "سيتم الإعلان عن الصفقة رسميًا مع نهاية الموسم، عقده يوسف مع السماوي سيكون من 3 لـ5 مواسم".

وأشار المصدر إلى ضغط المباريات الحالي لبيراميدز محليًا وقاريًا، فضلًا عن التركيز في الكونفيدرالية، يمنعان من ذلك، والموسم لم ينته بعد.

واختتم قائلًا: "يوسف على أتم استعداد للتراجع عن تفعيل عقده مع بيراميدز، بشرط أن يكون هناك تحرك قوي على أرض الواقع من جانب مسئولي الزمالك".

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف أسامة نبيه، هو أحد أبناء قطاع الناشئين في نادي الزمالك ونجل أسامة نبيه، المدرب العام السابق للقلعة البيضاء في جهاز البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق أيضًا.

وتم تصعيد المهاجم للفريق الأول مطلع الموسم الماضي، بناءً على قرار من فيريرا، ونجح اللاعب في إثبات ذاته بقوة وخطف الأنظار إليه، من خلال أدائه المميز مع الزمالك وتسجيله العديد من الأهداف المحلية والقارية القاتلة في بعض المباريات.

ويذكر أن عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك، ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع حاليًا لأي فريق سواء داخل مصر أو خارجها، حسبما تنص لوائح الفيفا.