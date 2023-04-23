"القاهرة الإخبارية" تستعرض جهود الدول لإجلاء رعاياها من السودان

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" جهود الدول في إجلاء الرعايا من الأراضي السودانية، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تسابق الدول الزمن لإجلاء رعاياها في أقرب وقت ممكن.

وفي السياق قالت فيروز مكي، مذيعة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن مصر هي الدولة الجارة الشقيقة للسودان، وتعمل بشكل وثيق مع عدد من الجهات الدولية لضمان إجلاء آمن لرعاياها.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبوزيد، إن الدول التي لديها أعداد كبيرة من المواطنين تتجاوز العشرة آلاف مثل مصر تحتاج إلى عملية تخطيط محكمة وآمنة ومنظمة لضمان سلامة ودقة عملية الإجلاء.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الجيش الأمريكي نفذ عملية لإخراج الموظفين الأمريكيين من الخرطوم، مضيفًا أن الولايات المتحدة قررت تعليق أنشطة سفارتها في السودان بشكل مؤقت.

وقال مسئولون أمريكيون إنه تم إجلاء جميع موظفي الحكومة الأمريكية من سفارة واشنطن بالخرطوم من بينهم عدد صغير من الدبلوماسيين من دول أخرى، في عملية شهدت إجلاء أقل من 100 شخص.

كما بدأت فرنسا عملية إجلاء سريع لمواطنيها وطاقمها الدبلوماسي من السودان، بحسب ما أعلنت عنه وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية الفرنسية إن العملية ستشمل أيضًا مواطنين أوروبيين وآخرين من دول شريكة وصفتها بالحليفة.

أما في السويد، قال رئيس الوزراء إن بلاده تعمل على إجلاء موظفي سفارتها بالخرطوم بالتنسيق مع دول أخرى في أقرب وقت ممكن.