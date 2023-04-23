الميزان التجاري يُسجل أعلى عجز خلال 10 سنوات بالسودان (إنفوجراف)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" إنفوجراف عن الميزان التجاري في السودان، وذلك إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل، وسط وجنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت القناة، إن الميزان التجاري في السودان شهد عجزا وصل لأعلى مستوى خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، فيما تعد المنتجات البترولية الأعلى قيمة بين السلع المستوردة يليها بعد ذلك القمح.

وفي عام 2020 تم تسجيل :-

11.9 مليار دولار إجمالي الواردات الإجمالية

1.13 مليار دولار إجمالي واردات القمح

2.9 مليار دولار إجمالي الواردات من المنتجات البترولية

2.2 مليار دولار إجمالي صادرات الذهب

وفي وقت سابق وبسبب النزاعات القائمة علي الأراضي السودانية هوى الجنيه السوداني ليصل متوسط سعر الدولار إلى 477 جنيهًا بالسوق الرسمية، حيث يعتمد السودان بشكل رئيسي على الزراعة التي تمثل 80% من نشاط السكان، كما يعتمد أيضًا على الصناعة، وخصوصًا الصناعات الزراعية.