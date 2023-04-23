الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 3 فى تصادم توك توك وربع نقل بالدقهلية

جثه
جثه

لقيت سيدة مصرعها بمحافظة الدقهلية اليوم، إثر حادث أليم، بعد اصطدام توكتوك بسيارة ربع نقل، مما أدى إلى وفاتها، وإصابة 3 أشخاص، وذلك على الطريق الفاصل بين قريتي ميت غراب وطنبول مركز السنبلاوين وجرى نقلهم إلى مستشفى السنبلاوين العام.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز السنبلاوين يفيد بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل علي الطريق بين قرية ميت غراب وقرية طنبول  واسفر الحادث عن مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين.

وانتقلت ضباط المباحث إلي مكان البلاغ وبالفحص تبين  مصرع سيدة تدعى "هدي إبراهيم" 40 عاما، موظفة بالوحدة المحلية بنطنبول القديمة، كما تبين إصابة كل من "محمد السيد أبو المعاطي" 55 عاما، سائق التوك توك، و"زياد محمد السيد أبوالمعاطي"، 24 عاما، عامل ومقيم بقرية قرقيرة، و"أحمد محمد السيد أبو المعاطي"، 19 عاما، طالب بالفرقة الأولى بكلية النظم والمعلومات بأكاديمية السلاب الخاصة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين العام، وإيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

سيدة محافظة الدقهلية حادث توكتوك سيارة ربع نقل

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