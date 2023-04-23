في عيد تحرير سيناء.. أبرز المشاريع التي تمت على أرض الفيروز

يومان تفصلنا عن الذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء المقرر أن تأتي في 25 أبريل من كل عام، اليوم الذي استردت مصر فيه أرضها كاملًة بعد خروج آخر جندي إسرائيلي منها، وفقًا لمعاهدة كامب ديفيد، وتحتفل الدولة بهذا اليوم وتقرر إعطاؤه إجازة رسمية في المصالح الحكومية.

وفي ذكرى تحرير سيناء، "الدستور" ترصد أبرز المشاريع تمت على أرض الفيروز، في سياق السطور التالية.

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ توليه سدة الحكم أن ينفق على تنمية سيناء حوالي 700 مليار جنيهًا، التي حوّلت سيناء من أرض الدمار إلى جنة الله على الأرض، وكل هذه المشاريع أثرت على أهالي سيناء بالإيجاب.

كلّف إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بطول 4 آلاف 250 مترًا وبعمق 70 مترًا من سطح الأرض و53 مترًا من عمق القناة، بالإضافة إلى إنشاء طريق النفق شرم الشيخ والذى يمتد بطول 342 كم، وطريق الإسماعيلية العوجة بطول 221 مترًا وعرض 25 مترًا لربط شرق سيناء بغربها.

وأنشأت الدولة أيضًا محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة الطور على مساحة 4800 متر بتكلفة تصل إلى نصف مليار جنيهًا، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 30 ألف متر مكعب في اليوم.

كما تم العمل فى 18 تجمع تنموي لزرع الصحراء بالبشر بعمق سيناء افتتح من بينها التجمع التنموي أبو رصاصة، والتجمع التنموي النثيلة 1-3، وتجمع طيبة التمد، وهى موزعة بمناطق وسط سيناء وجنوبها منها 11 تجمعًا فى شمال سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء.

وتم إنشاء ميناء صيد بمنطقة أبي صقل بالعريش في المنطقة الواقعة بين محطة تحلية المياه ونقطة البحرية بمساحة 35600 مترا مربعا، بالإضافة إلى تخصيص 5 أفدنة زراعية ومسكن بمساحة 200 م2 قابل للتعلية للأسرة الواحدة.