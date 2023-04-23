"صحة المنيا": انتشار القوافل والعيادات المتنقلة بالميادين العامة والحدائق خلال عيد الفطر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أنه في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فقد تم انتشار القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة، بالميادين العامة وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة المحافظة واستعدادات المديرية لاستقبال احتفالات عيدالفطر المبارك، حرصًا على تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه كان قد تم وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة لاستقبال حالات الطوارئ، والتعامل معها مؤكدًا تواجد كافة الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة والتي يتم تقديمها للمواطنين بالمجان حيال استقبال أي حالات للمواطنين، مضيفًا أنه تم تواجد الأطقم الطبية بمرتكزات العيادات المتنقلة طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

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