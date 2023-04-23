الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة المنيا": انتشار القوافل والعيادات المتنقلة بالميادين العامة والحدائق خلال عيد الفطر

قوافل طبية وعيادات
قوافل طبية وعيادات متنقلة لصحة المنيا خلال عيد الفطر

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، أنه في ضوء تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، فقد تم انتشار القوافل الطبية والعلاجية والعيادات المتنقلة، بالميادين العامة وكورنيش النيل والحدائق والمتنزهات، ضمن خطة المحافظة واستعدادات المديرية لاستقبال احتفالات عيدالفطر المبارك، حرصًا على تقديم الخدمات الصحية والطبية للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إنه كان قد تم وضع خطة لتمركز العيادات المتنقلة بالأماكن العامة لاستقبال حالات الطوارئ، والتعامل معها مؤكدًا تواجد كافة الأدوية والإسعافات الأولية اللازمة والتي يتم تقديمها للمواطنين بالمجان حيال استقبال أي حالات للمواطنين، مضيفًا أنه تم تواجد الأطقم الطبية بمرتكزات العيادات المتنقلة طوال إجازة عيد الفطر المبارك.

3d3b8349-4687-4fad-bb28-c3a0e19336cf
3d3b8349-4687-4fad-bb28-c3a0e19336cf
58af0096-86da-4770-8eeb-ef3a7bd5fdd2 (1)
58af0096-86da-4770-8eeb-ef3a7bd5fdd2 (1)
a0eb4c55-6747-4b26-8337-699d1fd19639 (1)
a0eb4c55-6747-4b26-8337-699d1fd19639 (1)
صحة المنيا أنتشار القوافل والعيادات المتنقلة المبادين والمتنزهات والحدائق وكورنيش النيل أستقبال حالات الطوارئ خلال عيد الفطر الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة

الأكثر قراءة

باقي 49 يومًا.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

إصابة 16 في حادث تصادم بطريق الإسكندرية مطروح

هداف الزمالك أول صفقات بيراميدز والإعلان الرسمى نهاية الموسم (خاص)

وزير قطاع الأعمال العام يتلقى تقريرا حول أداء قطاع الصناعات المعدنية

السويد ترسل 400 جندي إلى السودان للمساعدة في إجلاء رعاياهم

"طالعين على أرض الفيروز".. أشهر أغاني عيد تحرير سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثاني.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل إغلاق مدينة أريحا

استطلاع: قرابة نصف الإسرائيليين يعتقدون أن مستقبل بلادهم سيكون "أسوأ" فى الأعوام المقبلة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل