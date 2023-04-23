الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة: أكثر من 3 ملايين مواطن يتوافدون على مراكز الشباب فى أول أيام عيد الفطر

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تخطي رواد مراكز الشباب في أول أيام عيد الفطر المبارك أكثر من ٣ ملايين مواطن من جميع الفئات العمرية لصلاة العيد، وقضاء إجازة العيد، والاستمتاع بالألعاب الترفيهية فى إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن.


وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» تأتي حرصًا من الوزارة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها، وأيضًا تحقيق مفهوم مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية.

وأضاف الوزير أن المبادرة تستهدف القاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، والتى تهدف إلى إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة داخل مراكز الشباب، وإتاحة إمكانيات المركز للجمهور وتتنوع بين ألعاب رياضية وأنشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة.

وتستقبل مراكز الشباب رواد المراكز بالمجان لتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد، من فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب، يتخللها ممارسة الرواد والأعضاء الخدمات الموجودة بالمراكز، وكذلك تقديم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور طوال أيام عيد الفطر المبارك.

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