الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بيزنطيو مصر يحتفلون بعيد مارجرجس الروماني وحلول أحد حاملات الطيب

مارجرجس
مارجرجس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى الأحد الثالث بعد الفصح وهو أحد حاملات الطيب وتُقرأ فيه رسالة تذكار القدّيس العظيم في الشهداء جاورجيوس المظفّر المعروف في مصر باسم مارجرجس الروماني.

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “في الأحد الثالث للفصح، نُعيِّد للنسوة القديسات اللواتي أتينَ القبرَ سَحَرَ القيامة. يدفعهنَّ الحبُّ ليحنطنَ بالطيوب جسد ربنا وإلهنا ومخلِّصنا يسوع المسيح، فاستنرن عوض ذلك بالقيامة المجيدة، ونقلن بشائرالفرح للتلاميذ كما أوصاهُنّ الملاك”.

حاملاتُ الطّيب هنّ مثالُ رسالة المرأة في الكنيسة، ومثالُ المحبة المتدفِّقة بسخاء وقوّة وحنان في خدمة الرب، كثير من الجمعيات النسائيّة، التي تهتمّ بالكنائس والفقراء والمرضى، تعتبرُ هذا العيد خاصًا بها.

كما نعيّد أيضًا للقدّيس الوجيه يوسف الرامي الذي كان في الخفاء تلميذًا للرب، وللقدّيس نيقوديموس، التلميذ الليليّ وعضوِ المحفل، فهذان أنزلا الجسد الكريم عن الصليب، وجهّزاه ووضعاه في قبر جديد.

في هؤلاء كلّهم نجدُ مثالاً وأمثولةً في الأمانة للصداقة عِبرَ الموت والقبر.

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