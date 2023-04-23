"إكسترا نيوز" تستعرض جهود "الصحة" ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، جهود مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء الجراحات الحرجة والعاجلة، حيث أعلنت وزارة الصحة، الانتهاء من إجراء مليون و659 ألفًا و672 عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو عام 2018.

وتابعت وزارة الصحة، أكثر من 39 ألفًا و283 حالة، بعد إجراء العمليات، للتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمرضى، وذلك خلال الفترة من يناير إلى منتصف شهر أبريل 2023، بالإضافة إلى استقبال 91 ألفًا و708 اتصالات من مرضى قوائم الانتظار، خلال نفس الفترة، عبر الخط الساخن المخصص للمبادرة، ومن ضمن أهداف وجهود المبادرة:

- تخفيف معاناة غير القادرين.

- إجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

- خدمات المبادرة مجانية بالكامل.

- إجراء مليون و659 ألف عملية جراحية منذ انطلاقها في يوليو 2018.

- متابعة أكثر من 39 ألف حالة بعد إجراء العمليات خلال 2023.

- المبادرة تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام.

- المبادرة تشمل القساطر المخية وقسطرة القلب والمخ والأعصاب.

- المبادرة تشمل زراعة الكلى وزراعة الكبد وزراعة القوقعة.