الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"لحمة مفرومة فاسدة" وراء تسمم أسرة كاملة فى الجيزة

جريدة الدستور

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن تفاصيل إصابة أسرة من 5 أفراد بحالة تسمم بعد تناولهم وجبة الغذاء في أيام عيد الفطر المبارك.

تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، إشارة من مستشفى أم المصريين أفادت بوصول 5 أشخاص من أسرة واحدة ادعاء تسمم.

وبالانتقال تبين للأجهزة الأمنية في الجيزة، وصول أسرة كاملة مكونة من أب وزوجته وأبنائه الثلاثة مصابين بحالة قىء وإعياء وتسمم، وبتوقيع الكشف الطبي وبسؤال الأب تبين شراؤهم لحما مفروما من أحد المحال التجارية في مدينة 6 أكتوبر.

وتبين من أقوال الأب قيام زوجته بتجهيز وجبة كفتة من اللحم المفروم الذي قام بشرائه من أحد محلات اللحوم بمدينة 6 أكتوبر، وإصابته وزوجته وأطفاله بحالة قىء شديد ومغص معوي وانتقالهم للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهم.

تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسرة بالكامل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

الجيزة حالة تسمم تناول أيام عيد الفطر المبارك وجبة الغذاء

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