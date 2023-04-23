«وكيل صحة الإسكندرية» تتابع انتظام العمل بمستشفى رأس التين العام

أجرت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، زيارة مفاجئة، مستشفى رأس التين العام، في إطار متابعة استعدادات المنشئات الصحية خلال فترة الأعياد.

توجهت وكيل صحة الإسكندرية لمستشفى رأس التين العام، يرافقها الدكتورة هبة عارف، مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة شريهان فؤاد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، كان في استقبالهم الدكتورة ايناس العجمي مديرة المستشفى.

بدأت "طهيو" جولتها بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، وتأكدت من وجود كل القوى البشرية طبقاً لجداول الحضور، واشادت بالتطوير الذي تم في القسم في الفترة الأخيرة، مؤكدة على سرعة التعامل مع أي حالة تصل لاستقبال المستشفى.

- استطلاع المرضى عن مدى رضاهم عن الخدمات

وقدمت التهنئة للمرضى و المرافقين لهم في قسم الاستقبال، واستطلعت مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة وطريقة وسرعة التعامل مع الحالات بالمستشفى، وأفادوا برضائهم عن الخدمات المقدمة و جودة وسرعة التعامل مع كافة الحالات.

كما تفقدت وحدات العناية المركزة وتأكدت من سير العمل ووجود كامل الطاقم الطبي، فضلا عن زيارة قسم الأشعة بالمستشفى، وتأكدت أن القسم يعمل على مدار الـ24 ساعة، وكذلك الصيدلية بالمستشفى التي تعمل بنظام ال24 ساعة.

واختتمت جولتها بتفقد سيارة الإسعاف الملحقة بالمستشفى، والتأكد من الاستعدادات المتوفرة، وقدمت الشكر لفريق الإسعاف، ثم هنأت طاقم عمل المستشفى وقدمت لهم كل الشكر على إلتزامهم وتفانيهم في أداء واجباتهم وحثتهم على على تقديم المزيد من الجهد من أجل توفير كل الخدمات للمرضى بأفضل جودة.

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