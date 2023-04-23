"القومي للمرأة" ينفذ فعاليات "جلسات الدوار" بقرى "حياة كريمة" حول الصحة الإنجابية

نفذ المجلس القومي للمرأة فعاليات "جلسات الدوار" في الفترة من ١٤- ٢٠ أبريل ٢٠٢٣، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرى "حياة كريمة" في ٢٠ محافظة على مستوى الجمهورية.

وناقشت الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء.

ويعمل المجلس القومي للمرأة في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادي للمرأة والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.