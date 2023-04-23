الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقين وسيدة في حادث سير بقنا

جثة
جثة

لقي شقيقان وسيدة مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم أتوبيس مع موتوسيكل على طريق مصر أسوان الزراعي، مدخل العليقات، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع موتوسيكل على مدخل العليقات مركز قوص، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وبعد الفحص تبيّن مصرع شقيقين وسيدة جاءت أسماؤهم كالآتي: هاني سيد أحمد حسين، يبلغ من العمر 25 عامًا، وشقيقه مصطفي سيد أحمد، يبلغ من العمر 28 عامًا، وسيدة مجهولة الهوية تبلغ من العمر 48 عامًا، إثر حادث تصادم أتوبيس مع موتوسيكل على مدخل قرية العليقات في قوص.

تم نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أخطرت النيابة أسوان الزراعى اسماؤهم الإسعاف الهوية التحقيقات

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