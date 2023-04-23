الأسبوع المقبل.. "طاقة النواب" تناقش 8 طلبات و3 مشروعات لقوانين للبحث عن الغاز

تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله 6 اجتماعات عقب العودة من إجازة عيد الفطر المبارك وبالتزامن مع عقد الجلسات العامة لمجلس النواب حيث تعقد اللجنة اجتماعين يوم الأحد 30 ابريل الجاري لمناقشة 4 طلبات إحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الجبلاوي بأن خطة الدولة في التوسع في استخدام المركبات الكهربائية نظرا لكونها صديقة للبيئة كما انها تساعد علي التخفيف من استهلاك الوقود الاحفوري.

كما تناقش اللجنة طلب للنائب أسامة المصري، بشان عدم تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين علي مؤهلات اعلي اثناء الخدمة بشركات الكهرباء.

وتناقش اللجنة طلب للنائب مصطفي محمود بشان عدم توصيل التيار الكهربائي للعديد من الأبراج السكنية بمحافظة قنا، رغم وجود اماكن مناسبة لوضع اكشاك كهربائية لزيادة القدرة المتاحة .

وتناقش اللجنة طلب للنائب عبدالفتاح الشحات بشان المطالبة برفع خطوط الضغط العالي التي تمر داخل الكتل السكنية بمركز ابوتشت بمحافظة قنا و وجود عجز شديد في أعمدة الانارة ببغض الشوارع بمركزي ابوتشت وفرشوط بمحافظة قنا.

- مناقشة مشروع قانون للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة طيبة البحرية

كما تعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين الموافق الأول من مايو تناقش اللجنة فيهما مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك بروتكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة طيبة البحرية بالبحر المتوسط.

كما تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة ابوك بروتكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن دلتا ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة بيلاتريكس سيتي ايست البحرية بالبحر المتوسط.

وتناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن دلتا لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط.

- مناقشة 4 طلبات إحاطة يوم 2 مايو

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو تناقش خلالهما 4 طلبات إحاطة الأول للنائب عبدالباقي تركيا بشان الموافقة علي انشاء محطة معالجة وتدوير للمخلفات بمحافظة الشرقية.

أما الطلب الثاني فهو للنائب حسام المندوه بشأن عدم التزام شركات النظافة بالقيام بمهامها من اعمال تجميع القمامة والمخلفات من المنازل، أما الطلب الثالث للنائب رغدة عبدالسلام بشان استضاح خطة وزارة البيئة في التخلص الامن للمخلفات الزراعية وإعادة استخدام وتدوير تلك المخلفات.

في حين الطلب الرابع والأخير مقدم من النائب مكرم رضوان بشان عدم وجود منظومة صحية امنة للتخلص من المخلفات المنزلية والقمامة علي مستوى الجمهورية، مما يتسبب في كارثة بيئة في كثير من المناطق