بعيدًا عن السفر.. أنشطة غير تقليدية يمكنك القيام بها في العيد

يستغل معظم المصريين إجازة العيد الممتدة للهروب من المدينة والاسترخاء على الشاطئ، لكن هذا هو الواقع بالنسبة للبعض فقط.

يجب أن يظل الكثيرون في القاهرة للعمل أو لأسباب أخرى ويختار البعض الاستفادة من المدينة في أهدأ وقت لها.

هناك أنشطة مثيرة وغير عادية للاستمتاع بها في المدينة هذا العيد:

زيارة المتاحف

زيارة المتاحف مهمة جدا، ويمكن أن تستغل فترة العيد من أجل قضاء بعض الوقت في بعض أروع المتاحف في القاهرة بما في ذلك متحف الأوهام، حيث تكون فيه المظاهر خادعة بكل معنى الكلمة، المتحف يرحب ويسلي بالزوار من جميع الأعمار، ويحتوي على العديد من الخدع البصرية.

جرب الأنشطة الترفيهية

بعد اهتمام الحكومة المصرية يمكنك القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية في البحيرات مثل بحيرة القاهرة، سرعان ما ارتفعت لتصبح واحدة من أرقى المواقع في المدينة ويمكن أن تشمل الرحلة اليومية إلى بحيرة القاهرة أنشطة مثل الحبال العالية وخطوط الانزلاق، وجدران التسلق ورحلات القوارب.

استمتع بيوم على حمامات السباحة

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس تجعل السباحة المنعشة في الماء هي فقط ما يطلبه الناس لقضاء إجازة، هناك العديد من حمامات السباحة المتوفرة في النوادي والمنتجعات المتواجدة في القاهرة.

الغوص في تاريخ القرية الفرعونية

من أكثر الأماكن التي يقبل عليها الجميع في عيد الفطر، حيث تستمتع العائلات التي لديها أطفال مفتونون بتاريخ مصر القديم.

تحاكي المظاهر هناك قرية مصرية قديمة وترفيه عن مقبرة توت عنخ آمون تقدم القرية الفرعونية نفسها على أنها متحف حي للتاريخ والثقافة المصرية، الجولة في القرية تشرح بالتفصيل حياة الرؤساء المصريين السابقين مثل جمال عبد الناصر وأنور السادات.

الملاهي

يمكنك الذهاب إلى الملاهي أيضا، حيث تحتوي القاهرة على عدد لا بأس به من أماكن الترفيه.