الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جورى بكر تكشف سر نجاح مسلسل جعفر العمدة

جورى بكر
جورى بكر

كشفت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بـ "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة" سبب نجاح المسلسل، قائلة: "حبنا كلنا للمسلسل، وإحنا واثقين أن المسلسل هيكسر الدنيا، من حب المخرج أستاذ محمد سامي للمسلسل، وكذلك الفنان محمد رمضان، ومجموعة العمل كلها". 

وأضافت الفنانة جوري بكر خلال لقاءها ببرنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة: "كلنا حابين بعض، كلنا عايشين مع بعض، ما كنتش تحس إن حد داخل علينا إنه نجم".

وعن الفنانين الذين وجهوها في المسلسل، قالت: "أولهم محمد سامي، ثم أحمد فهيم، ومحمد رمضان ساعدني في المشاهد.

وأضافت أن محمد رمضان قال لي: "جوري عايزك تركزي مع أستاذ محمد سامي؛ لأن أستاذ محمد شاطر جدًا في التفاصيل الصغيرة الخاصة بالممثلات، بيعرف يمسك الست ويشربها الدور". 

وتابعت: "قالولي إنت بتفكرينا بروجينا، في مسلسل البرنس".

وعن أصعب المشاهد التي قدمتها، قالت: "مشهد ضربي بالشبشب؛ لأن المشهد تم عادته أكثر من 6 مرات، ومحمد سامي كان طالب الشبشب من نوع الفلين، لكنهم لم يجدوا إلا البلاستيك الناشف، رأسي وجعتني وورمت، ومن كتر ما الدم كان في إيدي، كنت عايزة أوقف المشهد كل شوية". 

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