الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أوكرانيا تضع منظومة "باتريوت" فى مهام قتالية

منظومة باتريوت
منظومة باتريوت

قال متحدث القوات الجوية الأوكرانية يوري إحنات، السبت، إن بلاده تلقت بالفعل منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" الأمريكية، ووضعتها في مهام قتالية.
وأضاف إحنات في مقابلة متلفزة أجراها من العاصمة كييف: "في حين أن أنظمة باتريوت ستساعد على إبعاد الطائرات العسكرية الروسية عن حدود أوكرانيا، فإن كييف ستحتاج أيضا إلى مقاتلات F-16 لإغلاق سمائها تماما".
وشدد المتحدث على ضرورة استخدام بلاده مقاتلات "F-16" حتى تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من إبقاء الطائرات الروسية على مسافة أبعد من حدودها.
وأشار إلى أن "الطائرات المقاتلة هي الحل الوحيد نظراً لإمكانية نقلها إلى الأماكن التي يكون فيها ذلك ضروريا".
والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية تسلم منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا.
بالإضافة إلى أنظمة باتريوت، يخطط الغرب لتزويد كييف بالدبابات لمساعدتها على شن هجوم مضاد في الأشهر المقبلة لاستعادة "الأراضي المحتلة" في الشرق والجنوب.
من جانبها، نددت موسكو مرارا بتدخل واشنطن، معتبرة أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" بقيادة الولايات المتحدة يشن "حربا بالوكالة" ضد روسيا في أوكرانيا.

الأكثر قراءة

لبنان يبدأ "اتصالات دبلوماسية" لإجلاء رعاياه من السودان

أوكرانيا تضع منظومة "باتريوت" فى مهام قتالية

بوريل يدعو البحرية الأوروبية لاتخاذ خطوة قد تثير غضب الصين

جوري بكر الشهيرة بـ"وداد": تألمت من تعليقات الناس على دورى فى "جعفر العمدة"

العراق يعلن نجاح إجلاء دبلوماسيى سفارته بالسودان

أوكرانيا: القوات المسلحة تصد 53 هجوما روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن