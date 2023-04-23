هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، إن الصراع الدائر فيما يخص خطة "إصلاح القضاء" المثيرة للجدل، هي "أخطر أزمة" داخلية منذ قيام الدولة.

جاء حديث هرتسوغ، في مقابلة خاصة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرنوت" عبر موقعها الإلكتروني.

وقال هرتسوغ: "أعتقد أن الأزمة الحالية هي الأخطر في تاريخ البلاد؛ الأخطر منذ قيام الدولة"، وأضاف: "هذه الأزمة الداخلية تطول العديد من القطاعات".

وأشار هرتسوغ، إلى أن "العديد من الجهات طالبته بتقديم استقالته من منصبه رئيسا للدولة وسط ترويج بأنّ هناك معارضة واحتجاجات كبيرة ضده".

وأكد "رفض" هذه المطالب قائلا: "أحظى بثقة كبيرة بين الجمهور من جميع فئات الشعب".

وتحت وطأة إضرابات وتظاهرات حاشدة منذ 16 أسبوعا، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهاية مارس الماضي، تعليق خطته حتى الدورة الصيفية للكنيست (البرلمان) التي تبدأ في 30 أبريل الجاري وتستمر 3 أشهر، لحين إجراء حوار مع المعارضة، لكنه قال إنه لن يتخلى عنها.

وتحدّ الخطة المثيرة للجدل من سلطات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة على لجنة تعيين القضاة.

وفور تعليق الخطة، أعلن هرتسوغ بدء استضافة جلسات حوار بين أحزاب الائتلاف والمعارضة لتقريب وجهات النظر.