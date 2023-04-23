الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جوري بكر الشهيرة بـ"وداد": تألمت من تعليقات الناس على دورى فى "جعفر العمدة"

جوري بكر
جوري بكر

علقت الفنانة جوري بكر، الشهيرة بـ "وداد" في مسلسل "جعفر العمدة"، على بوست نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "من فضلكم يا جماعة، كلامكم بيؤذيني، وإللي حصل ده تمثيل أوعوا تصدقوه"،قائلة: "إن دور وداد تعبني نفسيًا، وابتدأ الكلام يضايقني شخصيًا، فيه كلام يتقال وكلام مينفعش يتقال، وفيه كلام من أقرب الناس ليا".

 

وأضافت الفنانة جوري بكر، خلال لقاءها ببرنامج “واحد من الناس”، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، عبر فضائية الحياة، مقدرش أسمح لأخويا يعملي "ستوري" ويقول: "وداد الرخيصة، يا رخيصة يا واطية يا قذرة يا سافلة، الكلام ده لما يتحط على صورتي، بضطر إني أعمله ريبوست على مشهد من المشاهد، بيبقى صعب جدًا". 

 

وتابعت: "مينفعش جوزي أو أمي أو أي حد يشوف صورتي مكتوب عليها بالبونط العريض "يا رخيصة" وإنتي ست كذا وست كذا، انستجرام هراني". 

 

وأشارت إلى أن هذه التعليقات جعلتها تشعر بالألم كفنانة لأول مرة تتذوق طعم النجاح، معقبة: "ناس كتير حواليا تقولي معلش اهدي، ده هزار، الناس بتحبك وبتهزر معاكي، وصدقت ده بعد ما المسلسل خلص، وبعد النجاح الكبير اللي حققه المسلسل خلاص". 

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