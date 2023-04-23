الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد عودة العمل بالبنوك ومكاتب البريد بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

البنوك
البنوك

تستأنف البنوك ومكاتب البريد عملها بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2023، وتحرير سيناء، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 26 أبريل 2023.

وقرر البنك المركزي، وهيئة البريد المصري، تعطيل سير العمل بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء، وذلك بداية من يوم الخميس الماضي، حتى الثلاثاء المقبل 25 أبريل 2023.

وكان البنك المركزي قد حدد قيمة السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي بنحو 20 ألف جنيه مصري، كما كان معمولًا به من قبل.

 كما أكد البنك المركزي أنه لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدي من البطاقات البنكية مسبقة الدفع، وبطاقات الخصم المباشر من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويتم السحب بشكل مجاني (بدون أي رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أي ماكينة أخرى غير تابعة للبنك.

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