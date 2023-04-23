الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية التونسية: لم يطرأ أى تغيير فى شروط الدخول إلى البلاد عبر المعابر

وزارة الخارجية التونسية
وزارة الخارجية التونسية

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه لم يطرأ أي تغيير في شروط الدخول إلى البلاد عبر جميع المعابر الجوية والبحرية والبرية.


وذكرت الخارجية التونسية - في بيان السبت -أنه يجري قبول المسافرين الوافدين وفق نفس الشروط المعمول بها طيلة السنوات الفارطة، دون أي إجراءات جديدة أو إضافية؛ وذلك خلافا لما يتم تداوله من أخبار حول فرض شروط جديدة للدخول إلى تونس بالنسبة للقادمين من الدول الأوروبية.


وأضافت أن جميع السلطات التونسية تواصل توفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف تونس من كل البلدان الشقيقة والصديقة وجميع التسهيلات من أجل حسن إقامتهم وسلامتهم.

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