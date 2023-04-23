الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-4-2023 فى ثالث أيام العيد

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وكما قال رسولنا الكريم هي عماد الدين لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى كما تختلف باختلاف طول الليل والنهار.

ويعرض «الدستور»، في التقرير التالي، مواعيد الصلاة اليوم الأحد 23-4-2023

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 23-4-2023

مواعيد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجْر ٣:٤٨ ص
الشروق ٥:٢٠ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٣ ص
صلاة العَصر ٣:٢٩ م
صلاة المَغرب ٦:٢٧ م
صلاة العِشاء ٧:٤٩ م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

صلاة الفجْر ٣:٥٠ ص
الشروق ٥:٢٤ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٩ ص
صلاة العَصر ٣:٣٦ م
صلاة المَغرب ٦:٣٤ م
صلاة العِشاء ٧:٥٧ م

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجْر ٣:٥٤ ص
الشروق ٥:٢٣ ص
صلاة الظُّهْر ١١:٥٤ ص
صلاة العَصر ٣:٢٦ م
صلاة المَغرب ٦:٢٥ م
صلاة العِشاء ٧:٤٣ م

مواقيت الصلاة في أسوان

صلاة الفجْر ٤:٣٠ ص
الشروق ٥:٥٦ ص
صلاة الظُّهْر ١٢:٢٣ م
صلاة العَصر ٣:٥٠ م
صلاة المَغرب ٦:٤٩ م
صلاة العِشاء ٨:٠٧ م

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