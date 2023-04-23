استقرت أسعار الريال اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023 ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وذلك في أغلب البنوك المصرية والعاملة في مصر.

وعلى الرغم من الإجازة الرسمية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك؛ إلا أن هناك بعض البنوك في المناطق الحيوية والمطارات تعمل في الإجازة.

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-4-2023

سعر الريال السعودي اليوم من البنك المركزي

8.21 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من البنك الأهلي المصري

8.22 للشراء.

8.24 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

8.19 للشراء.

8.22 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من بنك الإسكندرية

8.21 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من البنك التجاري الدولي

8.18 للشراء.

8.25 للبيع.



سعر الريال السعودي اليوم من مصرف أبوظبي الإسلامي

8.23 للشراء.

8.25 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم من بلوم بنك

8.11 للشراء.

8.25 للبيع.