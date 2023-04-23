تركيا تقرر إجلاء مواطنيها من السودان الأحد

أعلنت تركيا اعتزامها إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، اليوم الأحد، وذلك على خلفية المواجهات العسكرية بالبلاد.

وقالت السفارة إنها ستجلي مواطنيها عن طريق البر لبلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.

ودعت السفارة المواطنين لتجهيز أنفسهم بما يتناسب مع رحلة قد تستغرق نحو 22 إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أهمية التزود ببعض الأشياء كالملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرام بما في ذلك الماء والطعام.

وحددت السفارة التركية نقاط تجمع في الخرطوم بجانب مواعيد الانطلاق، داعية المواطنين بالتواجد في المواقع والتوقيتات المحددة.

وحثت السفارة المواطنين على متابعة حساباتها بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتس آب" عن كثب.

ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.

وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.

