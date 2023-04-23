الأحد 23 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تركيا تقرر إجلاء مواطنيها من السودان الأحد

السفارة التركية في
السفارة التركية في السودان

أعلنت تركيا اعتزامها إجلاء مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان، اليوم الأحد، وذلك على خلفية المواجهات العسكرية بالبلاد.

وقالت السفارة إنها ستجلي مواطنيها عن طريق البر لبلد ثالث تمهيدا لإعادتهم إلى البلاد.
ودعت السفارة المواطنين لتجهيز أنفسهم بما يتناسب مع رحلة قد تستغرق نحو 22 إلى 24 ساعة، مشيرة إلى أهمية التزود ببعض الأشياء كالملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كيلوغرام بما في ذلك الماء والطعام.
وحددت السفارة التركية نقاط تجمع في الخرطوم بجانب مواعيد الانطلاق، داعية المواطنين بالتواجد في المواقع والتوقيتات المحددة.
وحثت السفارة المواطنين على متابعة حساباتها بمواقع وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات تطبيق "واتس آب" عن كثب.
ويشهد السودان منذ أسبوع تقريبا، اشتباكات واسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة، يتركز معظمها في العاصمة الخرطوم.
وأعلن الجيش السوداني، السبت، بدء عملية إجلاء البعثات الأجنبية التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات المقبلة، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة إثر الاشتباكات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وذكر الجيش السوداني في بيان، أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول بشأن تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أنها تنسق مع عدد من الدول لإجلاء الرعايا العراقيين من السودان.
 

الأكثر قراءة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 23 أبريل 2023

أبناء "إل تشابو" يتخلصون من أعدائهم بإلقائهم لنمور جائعة

هرتسوغ: نعيش أزمة هى "الأخطر" فى تاريخ إسرائيل

السفير الروسى بالخرطوم: 140 شخصا يرغبون في مغادرة السودان بمساعدة روسيا

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 23-4-2023

الكويت تعلن إجلاء كل مواطنيها الراغبين فى العودة من السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شهداء الجوع فى اليمن

د.أحمد الخميسى

مرحبًا بالكسل الجميل

إيمان ماهر

تحدى التقاليد والانتصار على الظروف الصعبة

سارة الشلقاني

«ن النسوة» على الشاشة

أميرة العنانى

لم نعد فى طى النسيان

مونيكا جرجس

نجاح النساء فى تغيير العادات السلبية بالريف

شيماء دهب

انتصار المكافحات

إسراء شوقي

«ما زالت تريد حلًا».. المرأة ترفض الوصاية فى الواقع والدراما

صور

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن