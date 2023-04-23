الأحد 23 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الصحة" تحذر من "عادة خاطئة" تسبب أمراضًا مزمنة

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حذرت وزارة الصحة والسكان من عادة خاطئة، تؤددي ممارستها إلى إصابة صاحبها بالأمراض المزمنة من ارتفاع ضغط الدم والسكر. 

وقالت وزارة الصحة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”: "عادة خاطئة تجنبها.. ابتعد عن استهلاك السموم البيضاء مثل الملح والسكر والدقيق الأبيض، أو قلل من تناولها في وجباتك اليومية على الأقل،
لتحمي نفسك من الإصابة بالأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم والسكر)". 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ11 مليونا و500 ألف مستفيد، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك خلال الربع الأول من عام 2023.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدل أداء المبادرات الصحية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 53% مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المبادرات الرئاسية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بداية من عام 2018، تقدم خدماتها "مجانًا" لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، في مجالات «الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، منع قوائم الانتظار في العمليات الجراحية، الكشف المبكر عن فيروس سي، العناية بصحة الأم والجنين، الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة بالحضانات، دعم صحة المرأة، فحص المقبلين على الزواج، فحص وعلاج الأمراض المزمنة، الكشف المبكر عن سرطان الكبد).

وأكدت وزارة الصحة والسكان حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 15335، أو الموقع الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك، تويتر، إنستجرام، يوتيوب، لينكد إن».

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