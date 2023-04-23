الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشاجرة بين عائلتين وإصابة 6 أشخاص لخلافهم على "مسدس خرز" بالفيوم

مشاجرة بين عائلتين
مشاجرة بين عائلتين

نشبت مشاجرة بين عائلتين بقرية سنهور التابعة لمركز سنورس، وتم استخدام الشوم والزجاج الفارغ، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، بإصابات مختلفة إثر مشادة بين أطفال العائلتين بسبب “مسدس خرز لعبة”، وتدخل السيدات، مما أدى إلى اشتباك الرجال ببعضهم البعض.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبوبكر مأمور مركز شرطة سنهور، بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بنشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب مسدس خرز لعبة، وتم استخدام الشوم والزجاج الفارغه مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص من العائلتين، وجرى نقلهما بسيارات مرفق الإسعاف إلى مستشفي الفيوم الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

 

كما تم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين مرة أخرى،  وضبط طرفي المشاجرة، وألقى كل منهم اللوم على الآخر، واعترفوا بأنّ مشادة كلامية نشبت بين عائلتين بسبب لهو الأطفال خلافهم علي مسدس خرز لعبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مشاجرة أطراف عائلتين واصابة 6 أشخاص لخلافهم على مسدس خرز بالفيوم

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