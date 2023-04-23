الأحد 23 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بولندا تستقبل 29 ألفا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ من أوكرانيا
لاجئ من أوكرانيا

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، وصول 29 ألفًا و500 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى نحو 11.3 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة - حسبما ذكر راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن نحو 23 ألفًا و500 شخص غادروا بولندا عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم وصل إلى أكثر من 9.5 مليون شخص.

يذكر أن بولندا مررت - في شهر مارس عام 2022 - مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

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