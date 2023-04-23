مهرجان للطائرات الورقية يتحول إلى مأساة

أصيب 10 أشخاص 4 منهم بجروح بالغة، بعد أن صدمت سيارة حشدا خلال مهرجان دولي للطائرات الورقية شمالي فرنسا، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

وقالت سلطات با دو كاليه، إن التقارير الأولية تفيد أن سائقًا مسنًا فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بالمارة خلال المهرجان في بلدة بيرك سور مير الساحلية.

وأفادت خدمات الطوارئ، أن 4 أصيبن بجروح بالغة، ومن بينه متقاعدتان تبلغان من العمر 75 و82 عامًا.

ويقام المهرجان السنوي على مدار عدة أيام، ويستقطب مئات الآلاف من الزوار من أنحاء العالم.