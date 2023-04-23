منها "إلى الجنة".. 6 كتب جديدة يمكنك قراءتها فى فصل الصيف

مع تغير فصل الشتاء إلى الصيف، يبدأ الكثير من الناس في الخروج، إلى الشواطئ، والحدائق، والمنتزهات، خاصة مع حلول عيد الفطر، حيث يتجه معظم الناس في عطلاتهم إلى الطبيعة، وفي هذه الأوقات، يصبح الكتاب خير صديق، فلهذا نقدم لكم 7 كتب يمكنك قراءتها في العطلة والأجواء الصيفية، وفقًا لصحيفة "ذى جارديان".

إلى الجنة

رواية To Paradise للمؤلفة هانيا ياناجيهارا، وهي الرواية الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز، وهي رواية جريئة تمتد لثلاثة قرون وثلاثة إصدارات مختلفة من التجربة الأمريكية، وتدور أحداثها حول العشاق والعائلة والخسارة والوعد بعيد المنال.

وتنقسم الرواية إلى 3 فصول، وتدور القصة حول شاب ثري هش يبحث عن الحب في مدينة نيويورك في القرن التاسع عشر، وهذا الشاب مبتلى بذكريات الطفولة في ذروة أزمة الإيدز؛ الأوبئة التي تشكل مستقبلاً قاتمًا في قبضة الشمولية، في رحلة مثيرة وغامرة عبر الأمريكتين.

الرجل الذي تذوق الكلمات

نحن نعتمد على الرؤية والسمع والتذوق والشم واللمس لإدراك حقيقة عالمنا، حيث إن حواسنا هي التي تجلب لنا رائحة فنجان قهوة طازج أو نغمات أغنية مفضلة يتم تشغيلها فجأة على الراديو، وفي كتابه The Man Who Tasted Words يأخذنا طبيب الأعصاب جاي ليشزينر ليستكشف كيف تحدد أنظمتنا العصبية عوالمنا وكيف يمكننا أن نكون ضحايا الأكاذيب التي ترتكبها أدمغتنا؟ ويعرّف الطبيب القراء على أفراد غير عاديين، مثل رجل "تذوق" الكلمات بالفعل، ويوضح لنا كيف لعبت الاضطرابات الحسية معه، ليس في نظرته إلى العالم فقط، ولكن في علاقاته أيضًا، والحالات التي يشاركها الكاتب هي قصص متطرفة، لكنهم أيضًا بشر، وتعلمنا كيف يمكن تحديد حياتنا من خلال تعقيدات أنظمتنا العصبية.

بحر الهدوء Sea of ​​Tranquility

للكاتب إميلي سانت جون، يعود المؤلف الأكثر مبيعًا في نيويورك برواية عن الفن والسفر عبر الزمن والحب والطاعون التي تنقل القارئ من جزيرة فانكوفر في عام 1912 إلى مستعمرة مظلمة في القمر بعد خمسمائة عام، وفي الكتاب يحكي عن الإنسانية عبر القرون والفضاء.

رحلة الإنسانية The Journey of Humanity

وهو كتاب للمؤلف أوديد جالور، ففي عصر الأخبار السيئة التي لا هوادة فيها، يقدم الاقتصادي أوديد غالور دليله لتجاوز الهلاك، من خلال استعراضه لبيانات حول التنمية الاقتصادية التي تشير إلى التقدم التكنولوجي وانخفاض الخصوبة، الأمر الذي يعني أننا لن نكون قادرين على إطعام العالم فحسب، بل سنكون قادرين قريبًا على إصلاحه.

أسئلة مثيرة للاهتمام

في كتابها Burning Questions، تستخدم الكاتبة مارجريت أتوود، عقلها وروح الدعابة لديها، للحصول على إجابة على الكثير من الأسئلة، التي تدور حول الانهيار المالي، وصعود ترامب للحكم، ووباء كورونا، وغيرها من الموضوعات الشائكة.

الحنين إلى الوطن

كتاب Homesickness لـ كولين باريت، هو عبارة عن مجموعة قصصية، لحكايات ومغامرات المواطنين البسطاء في مدينة إيرلندا، بأسلوب من الدعابة السوداء، كما تعبر القصص عن غرابة وجمال الحياة العادية.