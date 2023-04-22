سينما عيد الفطر.. 4 أفلام جديدة بدور العرض خلال أيام

حققت أفلام موسم عيد الفطر المبارك بداية قوية للغاية خلال بومين من إطلاقها بدور العرض السينمائي حيث تنافست 6 أفلام على إيرادات العيد، في حين يواصل عدد كبير من النجوم جهودهم للحاق بسباق موسم عيد الفطر السينمائي الممتد خلال الفترة المقبلة.

شوجر دادي

وينافس في الموسم عيد الفطر السينمائي عدد من الأعمال التي تستعد للعرض ومنها فيلم "شوجر دادي" المقرر عرضه خلال شهر من الآن، بطولة كلا من ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني ومصطفى غريب وتامر هجرس.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

تاج

بدأت الشركة المنتجة لفيلم “تاج” للنجم تامر حسني الترويج للفيلم الجديد من أجل طرحه خلال الفترة القادمة حيث يسعى تامر وفريق فيلمه الجديد للانتهاء من التصوير خلال الأيام المقبلة حيث يعد الفيلم نواة لأول سلسلة أعمال سوبر هيرو في السينما العربية، ووفرت الشركة المنتجة له موازنة ضخمة للغاية وكل الإمكانيات للخروج بالعمل في شكل مميز.

مطرح مطروح

كما قررت الشركة المنتجة لفيلم "مطرح مطروح" بطولة النجم محمود حميدة والفنان كريم عفيفي تأجيل الفيلم للعرض في الموسم الممتد لعيد الفطر حيث يعرض خلال الفترة بين عيدي الفطر والأضحى.

وتدور الأحداث في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعًا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

شماريخ

ويستعد النجم آسر ياسين للعودة إلى السينما من جديد عبر فيلمه الجديد “شماريخ” الذي ينتهى من تصويره خلال الفترة المقبلة.