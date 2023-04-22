مدرب فولفسبورج يكشف سر استبدال عمر مرموش بعد 19 دقيقة

كشف نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق فولفسبورج الألماني، السبب وراء استبدال الدولي المصري عمر مرموش في الشوط الثاني خلال مباراة بوخوم.

كان مرموش قد شارك مع بداية الشوط الثاني في مباراة فريقه فولفسبورج أمام بوخوم قبل أن يتم استبداله بعد 19 دقيقة فقط من انطلاق الشوط.

وقال كوفاتش في تصريحات عقب المباراة " عمر حزين للغاية بسبب استبداله وهو غاضب أيضا".

وأضاف المدرب الكرواتي " كان من الصعب عليّ اتخاذ هذا القرار، ونادرًا ما يحدث مني، لكن لم يكن أمامي أي خيار سوى القيام بذلك".

وأتم "قرار الاستبدال لأسباب فنية وليس للإصابة، فقد كان ينبغي التحرك لأن نجاح الفريق مسؤوليتنا وقد أخبرت عمر بذلك، هو الآن في مرحلة نضج وينبغي التعلم من هذا الموقف".

وسحق فولفسبورج بوخوم بخمسة أهداف لهدف ليرفع رصيده عند 43 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بوخوم عند 27 نقطة في المركز الخامس عشر.