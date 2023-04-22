مواطنون: مد مبادرة «كلنا واحد» يؤكد حرص الرئيس السيسى على رفع الأعباء

أشاد عدد من المواطنين بقرار وزارة الداخلية بمد مبادرة «كلنا واحد»، التى أطلقتها فى سبتمبر الماضى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمدة شهرين إضافيين، مشيرين إلى أن هذا القرار يؤكد حرص الرئيس على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وشدد المواطنون على أن المبادرة أسهمت فى توفير جميع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية، ابتداء من مستلزمات المدارس، مرورًا بالسلع الغذائية والاستراتيجية التى يحتاجها كل بيت، علاوة على ياميش رمضان، لتجعلها فى متناول أيدى الجميع. وقال سمير عبدالحى، من سكان حى العمرانية، إن مبادرة «كلنا واحد» تؤكد حرص الدولة على الوقوف فى صف المواطن البسيط، وتوفير احتياجاته بأسعار مناسبة، فى ظل موجة الغلاء العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، معربًا فى الوقت نفسه عن شكره الرئيس عبدالفتاح السيسى على إحساسه بمعاناة المواطنين، ودفع الحكومة لرفع العبء عن كاهلهم.

وقالت الحاجة أميمة إبراهيم، من سكان حى الطالبية، إن مبادرة «كلنا واحد» أتاحت لربة المنزل التوفير فى ميزانية الأسرة بشكل جيد، بعدما أتاحت لها السلع الغذائية التى يحتاجها كل بيت بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق، وفى مقدمتها اللحوم والدواجن والأرز والسكر والخضروات، والتى تمثل أساس احتياجات كل بيت.

وأعربت سهير البدرى، من سكان مدينة ٦ أكتوبر، عن شكرها الرئيس عبدالفتاح السيسى على مثل تلك المبادرات، التى تسهم فى توفير السلع الغذائية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مناسبة من جانب، وتوطيد أواصر الثقة بين المواطنين ورجال الشرطة وتعزيز الدور المجتمعى لوزارة الداخلية من جانب آخر.

وقال المهندس مصطفى حجازى، من سكان مدينة الشيخ زايد، إن مبادرة «كلنا واحد» تمثل صورة واقعية تعكس اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، ومساعدتهم فى توفير احتياجات أبنائهم بأسعار مناسبة، سواء فى موسم المدارس، أو مختلف الأعياد الوطنية أو الدينية. وقالت الحاجة منى التلاوى، من سكان حى كرداسة: «نفسنا وزارة الداخلية تجعل مبادرة (كلنا واحد) على مدار العام، لدورها الكبير فى رفع الأعباء الاقتصادية عن كاهل ست البيت، نظرًا لاحتوائها على مختلف أنواع السلع، سواء الغذائية أو غير الغذائية». وأشادت فى الوقت نفسه بدور منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية، فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك للمواطنين على مدار العام بأسعار مناسبة. وأطلقت وزارة الداخلية، فى سبتمبر الماضى، فعاليات مبادرة «كلنا واحد»، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لتوفير كل مستلزمات الأسرة من «سلع غذائية وغير غذائية» بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى ٦٠٪، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جاءت المبادرة بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات، لتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بنسبة تتراوح بين ٢٥٪ و٦٠٪؛ وذلك فى المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية «moi.gov.eg».

كما تمت إقامة ٤ معارض رئيسية «سرادقات» فى القاهرة والجيزة، والتنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بـ٥ سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجًا بالقاهرة الكبرى.

وتشارك منظومة «أمان» التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، وتضطلع فى هذا الإطار بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين فى الأماكن النائية والقرى بكل المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن.

ويأتى ذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم، الأمر الذى يوطد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.