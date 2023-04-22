الهلال الأحمر بالسودان: نقص حاد في مخزون الدم والأدوية بمستشفيات الخرطوم

قال أسامة أبو بكر، مدير إعلام بالهلال الأحمر السوداني، إن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر مقره في جنيف، وينتشر هذا الاتحاد في الكثير من دول العالم، خاصة وأنه يضم جميع الجمعيات الوطنية مثل الهلال الأحمر المصري والسعودي، وهو الذي ينسق الجهود لقوات الإغاثة بجميع الدول المنكوبة.

الهلال الأحمر

وأكد أسامة أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الحالة الإنسانية في السودان حالة مأساوية للغاية، خاصة وأن هناك عدد كبير من المستشفيات الخاصة والحكومية خرجت من الخدمة بالخرطوم نتيجة تدني الوضع الأمني، كما أن هناك افتقار واضح في الخدمات الطبية مثل الأكسجين والأدوية.

وأضاف في حديثه، أن مخزون الدم في المستشفيات السودانية تدنى بصورة كبيرة، كما أن انقطاع التيار الكهربي باستمرار في المستشفيات أزمة حقيقية.

أزمات المستشفيات بالسودان

وأشار إلى أنه أصبح هناك نقص كبير في الكادر الطبي بالمستشفيات نتيجة عودة عدد كبير من الأطباء لمدنهم الأم نتيجة عدم استقرار الوضع الأمنى بالخرطوم.

وتابع: "سكان ولاية الخرطوم أكثر من 12 مليون نسمة، أي يمثلون ربع سكان السودان، ولهذا سكان الخرطوم هم ضحايا النزاع المسلح".