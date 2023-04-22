السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شيماء سليم: الدراما الرمضانية انتصرت لقضايا المرأة

الناقدة الفنية شيماء
الناقدة الفنية شيماء سليم

قالت الناقدة الفنية شيماء سليم إن الدراما الرمضانية هذا العام انتصرت لقضايا المرأة وسعت لحل الأزمات التى تواجهها.

وأضافت أن الأعمال الدرامية، هذا العام، ناقشت العديد من القضايا التى تخص المرأة، مثل مسلسل «تحت الوصاية» الذى يهدف إلى نقل الوصاية للأم بعد وفاة الزوج.

وذكرت أن من أهداف الفن التسلية والمتعة، وليس طرح ومناقشة القضايا فقط، ضاربة المثل بمسلسل «جعفر العمدة» الذى كان ممتعًا ونال نسبة مشاهدات كبيرة، بشكل فاق جميع التوقعات.

واعتبرت أن «رسالة الإمام» مسلسل مهم، وجاء فى توقيت مهم للغاية، خاصة أن الدولة المصرية تتبنى تجديد الخطاب الدينى، قائلة: «كان لا بد من الاستعانة بإمام يتعامل بالوسطية التى دعا إليها الإسلام»، معتبرة أن خالد النبوى استطاع تقديم الدور بكل هدوء وبساطة. وأشادت بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض مسلسل «الحشاشين» خلال خطة عام ٢٠٢٤ الدرامية.

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