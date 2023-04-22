السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناقدة فنية: «تحت الوصاية» أقوى مسلسل.. و«الصفارة» الأفضل كوميديًا

تحت الوصاية
تحت الوصاية

أكدت الناقدة الفنية ماجدة خير الله أن دراما رمضان ٢٠٢٣ شهدت تنوعًا وثراءً فى الموضوعات المطروحة، فضلًا عن تميز عناصر الإخراج والصورة فى عدد كبير من الأعمال الدرامية التى شاركت فى سباق دراما رمضان لهذا العام. وأثنت على المستوى الفنى للمسلسلات التى تدور أحداثها فى ١٠ حلقات و١٥ حلقة، التى تم عرضها فى الموسم الرمضانى لهذا العام، مشيرة إلى أن مسلسل «تحت الوصاية» يعد أفضل عمل درامى متكامل العناصر من كل الجوانب، التى تتمثل فى التأليف والإخراج والتمثيل والتصوير، كما يعد مخرج العمل محمد شاكر خضير أفضل مخرج فى الدراما الرمضانية لهذا العام، «وهذا لا ينفى أن هناك العديد من المخرجين الذين قدموا أعمالًا متميزة أيضًا هذا العام». ورأت أن مسلسل «الصفارة» هو أفضل الأعمال الكوميدية التى قدمت الكوميديا بشكل لطيف بعيدًا عن «الكوميديا المفتعلة».

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