استمرار فعاليات مبادرة «العيد أحلى اليوم» بمراكز الشباب فى جميع المحافظات بمشاركة أكثر من مليون فرد من الأسر المصرية

استمرارا لمبادرة وزارة الشباب خلال أيام العيد...

◄ صبحي: المبادرة أحد أهم مؤشرات نجاح مراكز الشباب في تحقيق أهدافها كمراكز خدمة مجتمعية شاملة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، تحقيق مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب نجاحاً كبيراً خلال اليوم الثاني من احتفالات عيد الفطر المبارك، فى إدخال البهجة والسعادة على نفوس الأطفال والأهالي في قرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب، برعاية وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جانب من فعاليات مبادرة العيد أحلى

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تهدف إلى تحقيق استراتيجية الوزارة في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية تسعى لبناء الشخصية المصرية، كونها مراكز تنويرية جاذبه للنشء والشباب، كما أشار إلى الطفرة الانشائية الكبيرة التى شهدتها مراكز الشباب خلال السنوات الأخيرة بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

جانب من فعاليات مبادرة العيد أحلى

وذلك بهدف تقديم والبرامج والأنشطة لروادها بالشكل الذي يليق بالمواطن المصري وتكون جاذبة لكافة الفئات العمرية، مؤكداً أن المبادرة تعد أحد أهم مؤشرات نجاح منظومة الشباب والرياضة في تحقيق أهدافها.

جانب من فعاليات مبادرة العيد أحلى

وتتضمن المبادرة تقديم الخدمات الترفيهية للنشء والشباب ، والهدايا للأطفال وتوفير ملاهي وألعاب تنس الطاولة والبلياردو والألعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية والترفيهية و فتح حمامات السباحة أمام الجمهور مع توفير كافة عوامل الأمن والسلامة وفق كود تأمين حمامات السباحة بالهيئات الشبابية والرياضية.