السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقى 3 مواطنين مصرعهم، السبت وأصيب 8 آخرون، بسبب تصادم سيارتين في ثاني أيام عيد الفطر على الطريق الكائن بين مركز الحامول وعزبة نيل التابعة لمركز بيلا.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، وصول 8 مواطنين مصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام بإصابات متفرقة، وجثتين إلى مشرحة نفس المستشفى، وجثة واحدة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي.

وكشف الفحص الطبي أن المتوفين هما "س.ج"، و"ر.ج"، و"ر.ع"، وجرى إيداع الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، وإيداع الجثتين الأخريين في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة والمصابين هم: "آ.ص"، و"ن .ع"، و"ش .ع"، وس .ع"، وإ .ص"، وع .ع"، وأ .م"، و"ر .ج"، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم.

حادث تصادم سيارتين مركز الحامول مركز بيلا غرفة طوارئ

الأكثر قراءة

يتبع "البترول".. أهم 10 معلومات عن أول مصنع فى مصر لتكنولوجيا الأخشاب

ما هو تغيُّر المناخ؟ وكيف تؤثر التغيرات المناخية على حياة البشر؟

أقوال أسرة شاب توفى بانهيار حفرة تنقيب بعين شمس : نصحناه يترك العمل

إقبال كبير على شواطئ السويس فى ثانى أيام عيد الفطر (صور)

الشوط الأول: مانشستر سيتى يتقدم على شيفيلد يونايتد بنصف نهائى كأس الاتحاد

إصابة 4 عمال جراء حريق هائل في مصنع زجاج بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الدراما بخير إذاً مصر بخير

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن