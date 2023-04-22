مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ

لقى 3 مواطنين مصرعهم، السبت وأصيب 8 آخرون، بسبب تصادم سيارتين في ثاني أيام عيد الفطر على الطريق الكائن بين مركز الحامول وعزبة نيل التابعة لمركز بيلا.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، وصول 8 مواطنين مصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام بإصابات متفرقة، وجثتين إلى مشرحة نفس المستشفى، وجثة واحدة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي.

وكشف الفحص الطبي أن المتوفين هما "س.ج"، و"ر.ج"، و"ر.ع"، وجرى إيداع الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، وإيداع الجثتين الأخريين في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة والمصابين هم: "آ.ص"، و"ن .ع"، و"ش .ع"، وس .ع"، وإ .ص"، وع .ع"، وأ .م"، و"ر .ج"، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم.