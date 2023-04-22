حبس "مستريح الأدوية" فى سوهاج

أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس "مستريح الأدوية" في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تلقت بلاغا من "4 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج" بتضررهم من "أحد الأشخاص" لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل أرباح, إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين قيام "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة سوهاج" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين تحت ذات الزعم وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.