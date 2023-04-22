ضبط طن دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بمركز ملوي بالمنيا
نظمت الوحدة المحلية لمركز ملوي بمحافظة المنيا، حملة تموينية مكبرة على الأسواق وعلى المحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والأسماك، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، لتحقيق الانضباط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما شنت إكرام محمود نائب رئيس المركز، حملة تفتيشية بقرى المركز للمرور على المحلات العامة وشوادر بيع اللحوم، بحضور محمود توني، مدير تموين المركز والطب البيطرى، حيثُ تم ضبط سيارة محملة بطن دقيق بلدي مدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف والعرض على النيابة العامة.
وأضاف رئيس مركز ومدينة ملوي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي نظمت حملة تموينية بإشراف محمد عبدالغني، نائب رئيس المدينة، قامت بالمرور على المجزر العمومى وكذلك تفقد عدد من المخابز البلدية والأسواق بنطاق المدينة، وذلك بحضور المهندس أيمن اسماعيل مدير تموين المدينة، ومدير الطب البيطرى وبالاشتراك مع إدارة التفتيش والمتابعة، وذلك للتأكد من توافر السلع التموينة وجودة المعروض من المنتجات على المواطنين، وضبط الأسعار ومتابعة الذبح داخل المجازر، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.